Bericht: Wolfsburgs Baku will zu RB – Knackpunkt Ablöse

RB Leipzig möchte Ridle Baku vom VfL Wolfsburg als Ersatz für den schwer verletzten Nationalspieler Benjamin Henrichs verpflichten. Der 26-Jährige informierte laut einem Bericht des «Kicker» den VfL von seinen Wechselabsichten in diesem Monat. Beide Clubs seien im Austausch, allerdings liege man bei der Ablösesumme noch auseinander.

Der Vertrag von Baku läuft im Sommer aus, entsprechend günstig möchte Leipzig ihn verpflichten. Dem Bericht zufolge hat RB-Sportchef Marcel Schäfer ein Angebot von rund drei Millionen Euro bei seinem Ex-Club Wolfsburg hinterlegt, diese Summe reicht den Niedersachsen offenbar nicht. Deren Geschäftsführer Peter Christiansen betonte auch, dass man Ersatz finden müsse.

Schäfer transferierte Baku schon einmal

Henrichs hatte sich am 20. Dezember beim 1:5 bei Bayern München in den Schlusssekunden ohne Fremdeinwirkung einen Achillessehnenriss zugezogen. Der 27-Jährige wurde umgehend operiert, wird in dieser Saison allerdings nicht mehr zum Einsatz kommen. Vom Kader her könnte die Henrichs-Position rechts in der Abwehr auch durch Lukas Klostermann oder Lutsharel Geertruida besetzt werden, doch man hat bei RB offenbar andere Pläne.

Spekulationen um einen Transfer von Baku nach Leipzig gab es in der Vergangenheit häufiger. Nun könnte der Wechsel Realität werden, zumal Schäfer den Außenbahnspieler bestens kennt und dessen Karriere förderte. Im Oktober 2020 holte Schäfer Baku gemeinsam mit Wolfsburgs damaligem Sportchef Jörg Schmadtke von Mainz zum VfL. Damals bezahlte Wolfsburg etwa zehn Millionen Euro.