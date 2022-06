Bericht: Werders Verpflichtung von Buchanan verzögert sich

Bremen (dpa) –

Bundesliga-Rückkehrer Werder Bremen muss sich bei der Verpflichtung des englischen Linksverteidigers Lee Buchanan wohl noch weiter gedulden. Der Aufsteiger aus der 2. Fußball-Bundesliga arbeitet nach Informationen des Portals «Deichstube» weiterhin intensiv an einem Transfer des ehemaligen U21-Nationalspielers.

Der insolvente Zweitliga-Absteiger Derby County soll sich aber noch wegen einer möglichen Option auf Vertragsverlängerung des 21-Jährigen querstellen. Da der Club pleite ist und eine Übernahme durch einen Investor bevorsteht, fordert die Spielerseite aber eine Aufhebung der Option.

Als Alternative bringt der Sender «Sky» den 23 Jahre alten Derrick Köhn ins Spiel. Der Flügelspieler, der in Hamburg geboren wurde, absolvierte in der vergangenen Saison 31 Partien für den Absteiger Willem ll Tilburg in der niederländischen Eredivisie.