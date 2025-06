Bericht: Werder will Groß als Co-Trainer zurückholen

Bremen (dpa) –

Fußball-Bundesligist Werder Bremen arbeitet einem Medienbericht zufolge an der Rückkehr von Christian Groß als Co-Trainer an die Weser. Der 36 Jahre alte Ex-Profi, der mittlerweile als Scout für Ligakonkurrent Bayer 04 Leverkusen arbeitet, gilt laut Informationen des Multimediaportals «Deichstube» als Wunschlösung für die zweite Assistenten-Stelle im Team um Trainer Horst Steffen. Einige Details seien vor dem Trainingsauftakt am 7. Juli aber noch zu klären.

Ende Mai hatten die Norddeutschen mitgeteilt, dass Steffen der neue Werder-Coach und damit Nachfolger von Ole Werner wird. Einige Tage später war bekanntgeworden, dass der neue Trainer seinen Assistenten Raphael Duarte aus Elversberg mitbringt. Torwarttrainer Christian Vander bleibt weiter im Club.

Zuletzt hatte es Gerüchte um mehrere potenzielle Co-Trainer-Kandidaten an der Weser gegeben. Darunter die Ex-Profis Christian Schulz, Nelson Valdez und Ömer Toprak. Groß hatte zwischen 2018 und 2024 zunächst in der zweiten Werder-Auswahl angefangen und sich später bei den Profis zum Leistungsträger hochgearbeitet. Nach dem Karriereende begann er als Scout für Leverkusen.