Bericht: Verteidiger Puchacz wechselt von Kiel nach England

Kiel (dpa/lno) –

Der Pole Tymoteusz Puchacz wird Fußball-Bundesligist Holstein einem Medienbericht zufolge vorerst verlassen. Wie der Pay-TV-Sender Sky berichtet, werde der Linksfuß bis zum Saisonende an den abstiegsgefährdeten englischen Zweitligisten Plymouth Argyle verliehen.

Puchacz war erst im vergangenen Sommer von Union Berlin zum Aufsteiger aus Kiel gewechselt. Er kam zu zwölf Pflichtspieleinsätzen, spielte aber in den Partien vor Weihnachten keine Rolle mehr. Auch in Köpenick hatte sich der Pole nicht durchsetzen können und war mehrmals verliehen worden, zuletzt an den 1. FC Kaiserslautern.