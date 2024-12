Bericht: Szilagyi bleibt Geschäftsführer des THW Kiel

Kiel (dpa/lno) –

Viktor Szilagyi bleibt Geschäftsführer des Handball-Rekordmeisters THW Kiel. Er habe seinen Vertrag «langfristig um mehrere Jahre verlängert», sagte der 46-jährige Österreicher den «Kieler Nachrichten». Die Unterschrift unter das neue Arbeitspapier sei schon vor einigen Monaten geleistet worden, berichtete die Zeitung. Eine offizielle Bestätigung des Clubs gab es bislang nicht.

Szilagyi war von 2005 bis 2008 Spieler des THW. 2018 übernahm er den Posten des sportlichen Leiters, ein Jahr später wurde er Geschäftsführer. Der ursprüngliche Vertrag wäre am Saisonende ausgelaufen. «Ich glaube an unseren Weg und habe riesengroße Lust auf die kommenden Jahre. Der THW Kiel ist für mich keine Durchgangsstation, sondern eine Herzensangelegenheit», sagte Szilagyi.

Enttäuschende Spielzeit 2023/24

Die erfolgsverwöhnten Kieler wurden 23-mal deutscher Meister. Den bis dato letzten Titel gab es 2023. In der vergangenen Saison verpasste der THW aber die Champions-League-Plätze und die Teilnahme am Final Four um den DHB-Pokal. Aktuell liegen die Norddeutschen mit 26:8 Punkten vier Zähler hinter Spitzenreiter MT Melsungen auf Platz drei.

Kiels Aufsichtsratsvorsitzender Marc Weinstock sagte der Zeitung, «dass wir den eingeschlagenen Weg grundsätzlich für richtig halten und diesen gemeinsam weitergehen wollen. Und dann muss man im Sport eben auch mal zwischenzeitlich Rückschläge aushalten.»