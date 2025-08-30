Bericht: St. Paulis Abwehrchef Smith von Leicester umworben

Hamburg (dpa) –

FC St. Paulis Abwehrchef Eric Smith wird nach Informationen des «Hamburger Abendblatt» vom englischen Premier-League-Absteiger Leicester City umworben. Demzufolge hat der ehemalige Meister schon Kontakt zum Fußball-Bundesligisten aufgenommen. Nach dem 2:0-Erfolg im Hamburger Stadtderby beim HSV am Freitagabend reagierte der 28-Jährige zurückhaltend auf die Frage, ob er in dieser Saison beim FC St. Pauli bleibt. Sportchef Andreas Bornemann erteilte einem möglichen Transfer eine Absage. «Es ist immer eine Auszeichnung für unsere Arbeit, wenn Spieler bei anderen Clubs von Interesse sind. Wie immer geht es aber auch um die Frage des richtigen Timings», sagte er dem «Abendblatt» und verwies auf das Ende der Transferperiode am Montag. «Zu diesem Zeitpunkt des Transferfensters werden wir keinen Schlüsselspieler mehr abgeben», stellte er klar.

Eric Smith nicht zu ersetzen

Ein gleichwertiger Ersatz für Smith wäre für den Kiezclub nur schwer zu bekommen. Außerdem stehen in David Nemeth und Karol Mets zwei Innenverteidiger wegen Verletzung und Rehabilitation nach einer Operation aktuell nicht zur Verfügung.

Smith ist seit Jahren ein Leistungsträger bei Cheftrainer Alexander Blessin. In Abwesenheit des Kapitäns Jackson irvine führte er im Volksparkstadion auch die Mannschaft aufs Feld. Er kam Anfang 2021 von KAA Gent aus Belgien zunächst auf Leihbasis für ein halbes Jahr nach Hamburg. Anschließend wurde er fest verpflichtet. Im Oktober 2024 hatte er seinen Vertrag verlängert. Bis wann wurde nicht offiziell mitgeteilt.