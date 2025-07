Bericht: Poulsen will von RB Leipzig zum HSV wechseln

Wechselt er in die Hansestadt? Yussuf Poulsen. Elisa Schu/dpa

Leipzig (dpa) –

Stürmer Yussuf Poulsen von RB Leipzig hat einem Medienbericht zufolge mit den Verantwortlichen des Hamburger SV Gespräche über einen Wechsel in die Hansestadt geführt. Demnach locke der Bundesliga-Rückkehrer den Dänen «mit dem Flair einer Weltstadt, einem Club mit Aufbruchstimmung und einem Stammplatz im Team von Cheftrainer Merlin Polzin», berichtete die «Leipziger Volkszeitung».

Bei einem Wechsel wäre der 31-Jährige auch deutlich näher an seiner Heimat. Dem Bericht nach wollen alle drei Parteien den Transfer, doch finanzielle Fragen seien noch zu klären. Das «Hamburger Abendblatt» berichtete, dass Poulsen bereit sei, deutliche Abstriche bei seinem Gehalt zu machen.

Poulsen ist in Leipzig Identifikationsfigur

In Hamburg könnte der Routinier Davie Selke ersetzen, mit dem er einst gemeinsam in Leipzig stürmte. Selke hatte sich mit dem HSV nicht auf einen neuen Vertrag einigen können.

Bei RB würde der Abgang von Identifikationsfigur Poulsen das Ende einer Ära bedeuten, war der Stürmer doch schon bei den Aufstiegen der Sachsen in die 2. Bundesliga und die Bundesliga dabei. Der dänische Nationalspieler erzielte in bislang 233 Bundesligaspielen 49 Tore. Sein Vertrag in Leipzig läuft im Juni kommenden Jahres aus. Zuletzt spielte er sportlich aber nur eine Nebenrolle, auch wegen hartnäckiger muskulärer Probleme.

Ein Wechsel von Ex-Nationalspieler Timo Werner von RB in die USA zu Red Bull New York soll dagegen vor dem Scheitern stehen. Der Club und Werner lägen bei den Gehaltsvorstellungen weit auseinander, berichtete die «LVZ».