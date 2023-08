Bericht: Land plant Paket zur Stärkung der Pflegeheime

Ein Betreuer geht in einem Pflegeheim mit einer Bewohnerin über den Flur. Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) –

Niedersachsens Landesregierung will einem Bericht zufolge noch in diesem Monat ein Maßnahmenpaket zur Unterstützung der Pflegeheime vorstellen. Das berichtete die «Hannoversche Allgemeine Zeitung» (Montag) unter Berufung auf die Sozial-Staatssekretärin Christine Arbogast. Dazu gehöre unter anderem ein Programm zur Gewinnung von Fachkräften. So sollten etwa ausländische Berufsabschlüsse leichter anerkannt werden. Vor allem sei aber der Bund gefordert: «Pflegekräfte müssen angemessen bezahlt, finanzielle Belastungen für Pflegebedürftige durch weitere Begrenzungen der Eigenanteile minimiert und pflegende Angehörige besser unterstützt werden», forderte Arbogast.