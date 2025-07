Bericht: Kieler Machino vor Wechsel nach Mönchengladbach

Kiel (dpa/lno) –

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel muss sich auf einen Abschied von Shuto Machino einstellen. Nach Informationen des Pay-TV-Senders Sky steht der Japaner vor einem Wechsel zum Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Vorbehaltlich des Medizinchecks soll der 25 Jahre alte Offensivspieler zeitnah einen Vertrag in Gladbach unterschreiben.

Die Kieler sollen laut dem Bericht etwa zehn Millionen Euro als Ablöse erhalten. Machino war 2023 für rund 700.000 Euro von Shonan Bellmare nach Norddeutschland gekommen und hatte einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. 2024 stieg er mit der KSV Holstein in die Bundesliga auf. In der vergangenen Saison erzielte der Nationalspieler in 32 Partien elf Tore, den Abstieg konnte aber auch er nicht verhindern.

Keine Überraschung

Der Abgang von der Förde kommt nicht überraschend. An Machino waren mehrere Vereine interessiert. Er wollte in jedem Fall weiter in der Bundesliga spielen. Zuletzt hatte er in der Saisonvorbereitung der Kieler wegen Wadenproblemen nur begrenzt trainieren können.

Nach dem Abstieg hatte Kiel einen Umbruch im Kader vollzogen. Ohne Machino hatte das Team von Trainer Marcel Rapp zehn Abgänge zu verzeichnen, 13 neue Spieler wurde geholt.