Bericht: HSV will Offensivspieler vom FC Basel ausleihen

Hamburg (dpa/lno) –

Kurz vor dem Ende der Winter-Transferperiode steht Fußball-Bundesligist Hamburger SV Medienberichten zufolge vor der Verpflichtung des nigerianischen Offensivspielers Philip Otele vom FC Basel. Der 26 Jahre alte Linksaußen soll vom Schweizer Erstligisten ausgeliehen werden, beim Heimspiel heute gegen den FC Thun stand er schon nicht mehr im Kader des FC Basel.

In dieser Saison absolvierte Otele 20 Partien in der Super League. Dabei erzielte er fünf Treffer und bereitete vier Tore vor. Auch in der Europa League war er mit zwei Treffern in sieben Partien erfolgreich, einer gelang ihm beim Hamburger Bundesliga-Konkurrenten SC Freiburg in der Gruppenphase. Der Profi spielte bereits in Litauen, Rumänien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Offen bleibt, wie der Hamburger SV weiter mit dem Linksaußen Jean-Luc Dompé umgeht, der wegen einer Alkohol-Fahrt bis auf weiteres suspendiert worden war. «Die Tür bleibt auf. Das schauen wir uns an, wie sich der Spieler verhält», sagte HSV-Finanzvorstand Eric Huwer nach dem 2:2 gegen Bayern München.