Bericht: Ex-HSV-Vorstand Boldt Kandidat bei Hannover 96

Hannover (dpa) –

Bei der Suche nach einem Nachfolger für Jörg Schmadtke interessiert sich Hannover 96 einem Medienbericht zufolge für einen Kandidaten aus dem Norden. Laut «Sport Bild» gilt der frühere HSV-Sportvorstand Jonas Boldt als aussichtsreicher Kandidat auf die Nachfolge.

Demzufolge soll der in Hamburg lebende Boldt das Projekt vom Fußball-Zweitligisten Hannover, der zuletzt den Aufstieg in die Bundesliga verspielte und bald zum achten Mal hintereinander in der 2. Liga antritt, spannend finden. Der 44 Jahre alte Boldt habe zuletzt Kontakt zu 96 gehabt, um den Verein in strategischen Fragen zu beraten. Dabei sei es zur Annäherung gekommen.

Boldt zuletzt als Berater tätig

In Hannover soll die vakante Stelle offenbar zügig besetzt werden. «Jetzt werden weitere Gespräche geführt, und es wird zeitnah eine Entscheidung getroffen», sagte Aufsichtsrats-Chef Martin Kind zuletzt der «Bild». Nach nur drei Monaten hatte Jörg Schmadtke 96 im März schon wieder verlassen wegen diverser Differenzen.

Boldt arbeitete zwischen 2019 bis 2024 für den Hamburger SV. In diesen Jahren scheiterte der norddeutsche Traditionsclub mehrmals an der Rückkehr in die Bundesliga.

Im Frühjahr wurde bekannt, dass Boldt als Berater bei der Firma projektFive von Marc Kosicke eingestiegen war. Kosickes bekanntester Klient ist der ehemalige Dortmunder und Liverpooler Trainer Jürgen Klopp. Nach seinem Ende beim HSV war Boldt auch immer wieder mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht worden, darunter Hertha BSC und 1899 Hoffenheim.