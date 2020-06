Bericht: Die meisten Badegewässer in SH ausgezeichnet

Ein Schild mit der Aufschrift „Baden auf eigene Gefahr“. Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Kopenhagen (dpa/lno) – Badegewässer in Schleswig-Holstein bieten wie in Gesamtdeutschland überwiegend eine exzellente Wasserqualität. Das Wasser der Elbe bei Brokdorf ist laut dem Montag veröffentlichten Badegewässer-Bericht der Europäischen Umweltagentur EEA allerdings mangelhaft – eine von acht deutschen Messpunkten mit diesem Prädikat. Von den 332 Badestellen in Schleswig-Holstein mit einer Bewertung erhielten 304 das Urteil exzellent und 20 gut.

Die sieben nur mit ausreichend bewerteten Badestellen sind die Ostsee bei Westerholz und bei Heikendorf, die Schlei bei Füsing und bei Götheby, die Nordsee bei Schobüll, die Elbe bei Kollmar und der Schulsee bei Mölln. Dass die Elbe bei Brokdorf bei dem Test durchgefallen ist, liegt den Angaben zufolge an einer bedenklichen Konzentration von Bakterien im Wasser.

Laut dem Bericht wiesen 92,5 Prozent aller deutschen Badegewässer 2019 eine ausgezeichnete Wasserqualität auf. Mehr als 98 Prozent erfüllten die EU-Mindeststandards. Für die Erhebung hat sich die EEA die Daten 30 europäischer Länder zur Belastung von 22 295 Gewässern mit Fäkalbakterien angeschaut, die bei Menschen zu Krankheiten führen können. Konkret gehe es um zwei Keimarten. Die Qualität richtet sich nach der nachgewiesenen Menge dieser Bakterien, die vor allem von Abwässern und aus der Landwirtschaft herrühren. Bei einer Einstufung als mangelhaft wird zu einem Badeverbot, Warnhinweisen oder anderen Maßnahmen geraten.

Die Daten beziehen sich dabei jeweils auf die Badesaison des Vorjahres – die Corona-Krise hatte deshalb keinerlei Auswirkungen auf die Werte. Die EEA empfiehlt Badefreunden deshalb, sich bei lokalen und nationalen Behörden sowie Strandbetreibern nach den aktuellsten Informationen zu möglichen Sicherheitsmaßnahmen zu erkundigen, bevor sie in diesem Sommer ins kühle Nass hüpfen. In Deutschland gibt es solche Angaben bei den Umweltbehörden der Länder.

