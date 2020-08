Bericht: DGB-Landeschef spricht sich für Vier-Tage-Woche aus

Mehrdad Payandeh, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Niedersachsen. Foto: Ole Spata/dpa

Hannover (dpa/lni) – Niedersachsens DGB-Chef Mehrdad Payandeh kann sich das Modell der Vier-Tage-Woche fürs Land gut vorstellen. «Das ist ein vernünftiger Vorschlag in einer, sagen wir, so unruhigen Zeit, in der wir uns befinden», sagte der Vorsitzende des DGB-Bezirks Niedersachsen-Bremen-Sachsen-Anhalt bei Radio ffn. Das Gleiche gelte für die Verlängerung der Kurzarbeit. Unorthodoxe Vorschläge seien auch in der Vergangenheit hilfreich gewesen, «wenn wir das Ziel hatten, Beschäftigung zu halten und auch im Eigeninteresse, unsere Fachkräfte nicht zu verlieren».

Die IG Metall hatte die Vier-Tage-Woche ins Gespräch gebracht, um Jobs in der Metall- und Elektroindustrie zu retten. Aus dem Lager der Metallarbeitgeber kam allerdings schon deutlicher Widerspruch.

«Wenn sie den Vier-Tage-Ansatz nehmen, dann können sie den einen Tag, der übrig bleibt, für Weiterqualifizierung, Umqualifizierung nutzen», sagte Payandeh dem Sender. Es gebe viele Chancen, die man damit verwirklichen könne.

