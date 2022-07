Bericht: Braunschweig an Unions Keita Endo interessiert

Keita Endo (l) kommt vor Milos Pantovic an den Ball. Sebastian Räppold/Matthias Koch/dpa

Braunschweig (dpa) –

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig ist nach Informationen der «Bild» an Offensivspieler Keita Endo von Bundesligist Union Berlin interessiert. Demnach soll der zweifache japanische Nationalspieler für eine Saison ausgeliehen werden. Bei Union kam der 24-Jährige in der abgelaufenen Saison auf vier Bundesligaspiele, in denen er allerdings nur wenige Minuten Einsatzzeit erhielt. Vom japanischen Club Yokohama F. Marinos war er 2020 erst ausgeliehen und ein Jahr später von den Berlinern verpflichtet worden.