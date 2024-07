Bericht: Aufsteiger St. Pauli leiht Morgan Guilavogui aus

Hamburg (dpa) –

Der FC St. Pauli steht wohl vor der Verpflichtung eines neuen Angreifers. Wie die «L’Équipe» berichtete, soll der Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga den 26 Jahren alten Morgan Guilavogui vom französischen Erstligisten RC Lens für die bevorstehende Saison ausleihen. Eine Bestätigung des Clubs gibt es bislang nicht. Für den Stürmer wäre es der erste Auslandsaufenthalt.

Der Nationalspieler von Guinea erzielte in der vergangenen Saison in elf Liga-Spielen zwei Treffer für den Siebten des Abschlussklassements. Morgan Guilavogui ist der jüngere Bruder von Joshua Guilavogui, der von 2014 bis 2023 beim VfL Wolfsburg unter Vertrag war und in der vergangenen Bundesligasaison für den FSV Mainz 05 spielte.