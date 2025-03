Berg unerledigter Ermittlungsverfahren in Hamburg wächst

Nirgendwo sonst in Deutschland ist die Zahl der offenen Ermittlungsverfahren so stark gestiegen wie bei der Hamburger Staatsanwaltschaft. (Archivbild) Christian Charisius/dpa

Berlin/Hamburg (dpa/lno) –

Die Zahl unerledigter Ermittlungsverfahren bei den Staatsanwaltschaften ist nach Angaben des Deutschen Richterbundes in Hamburg so stark wie in keinem anderen Bundesland gestiegen. Verzeichneten die Ermittler 2021 noch 22.900 unerledigte Fälle, so wuchs der Aktenberg mit offenen Verfahren im vergangenen Jahr auf 47.953, wie die Juristenvereinigung unter Berufung auf eine Umfrage der «Deutschen Richterzeitung» bei den Justizministerien der Länder mitteilte.

Das bedeute einen Anstieg um mehr als 100 Prozent in Hamburg. Im Durchschnitt der Länder gab es laut Richterbund seit 2021 eine Zunahme unerledigter Verfahren um 30 Prozent auf einen neuen Rekordwert von 930.000 Fällen.

Zahl der neu eingeleiteten Verfahren in Hamburg ist weiter hoch

Auch bei der Zahl der Neuzugänge zeichnet sich laut Richterbund keine Entspannung ab. So ging die Zahl neuer Verfahren gegen namentlich bekannte Tatverdächtige 2024 in Hamburg zwar zum Vorjahr um knapp 9.000 auf 167.304 zurück. Gegenüber dem Jahr 2021 waren das aber noch immer knapp 20.000 Neuzugänge mehr.

«Die Alarmsignale für einen überlasteten Rechtsstaat häufen sich», warnte der Bundesgeschäftsführer der Richtervereinigung, Sven Rebehn. Steigende Aktenberge führten dazu, dass sich Strafverfahren in die Länge zögen. Außerdem würden die Anklagezahlen sinken.

Strafjustiz soll nicht Flaschenhals bei Kriminalitätsbekämpfung sein

«Anlass zur Sorge gibt auch, dass die Gerichte 2024 mehr als 60 dringend Tatverdächtige aus der Untersuchungshaft entlassen mussten, weil deren Verfahren nicht mit der gebotenen Beschleunigung für Haftfälle bearbeitet werden konnten.» Rebehn forderte ein Sofortprogramm, «damit die Strafjustiz nicht zum Flaschenhals bei der Kriminalitätsbekämpfung wird».