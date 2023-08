Berauscht und ohne Führerschein: E-Bike-Fahrer gestoppt

Leer (dpa/lni) –

Im Straßenverkehr drohen viele Gefahren – aber was alles schiefgehen kann, hat ein 29-Jähriger im ostfriesischen Leer erlebt. Polizeibeamte hätten den Mann am Samstagabend kontrolliert, als er mit seinem bis zu 45 Stundenkilometer schnellen E-Bike unterwegs war, teilte die Behörde am Sonntag mit. Zunächst habe der Mann während der Fahrt offensichtlich sein Smartphone benutzt. Dann stellte sich heraus, dass der 29-Jährige für das Rad, das laut Polizei rechtlich als Kraftfahrzeug gilt, nicht den nötigen Führerschein mindestens der Klasse AM hatte. Außerdem war das E-Bike nicht wie vorgeschrieben versichert.

Damit nicht genug schien der Mann unter Drogen zu stehen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Beamten leiteten gegen den 29-Jährigen Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.