Beratungsstelle für Arbeitsmigranten legt Jahresbericht vor

Lohne (dpa/lni) – Einen Bericht zur Lage der Arbeitsmigranten im von der Fleischindustrie geprägten Oldenburger Münsterland stellt das Caritas-Sozialwerk St. Elisabeth heute vor. Als Reaktion auf die vielen Corona-Ausbrüche in der Schlachtindustrie im vergangenen Jahr hatte die Bundesregierung zum Jahreswechsel die Beschäftigung von Werkarbeitern in Kernbereichen der Branche verboten. In der Folge wurden viele Arbeitsmigranten als feste, sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer eingestellt.

In der Vergangenheit beklagten Gewerkschaften und kirchliche Organisationen immer wieder ausbeuterische Arbeitsverhältnisse bei der Beschäftigung von Arbeitsmigranten. Dabei ging es unter anderem um fehlende Zahlungen für Überstunden, Lohnkürzungen während des Urlaubs oder Kündigungen nach Krankheit. Das Caritas-Sozialwerk betreibt Rechtsberatungsstellen für Arbeitsmigranten.

