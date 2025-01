Beratungsnetzwerk für Flüchtlinge erhält Millionenförderung

Kiel (dpa/lno) –

Für Projekte zur Integration von Flüchtlingen in Schleswig-Holstein erhält der Paritätische Wohlfahrtsverband eine Millionenförderung des Landes. In den vergangenen drei Jahren seien gut 2.100 Flüchtlinge vom Beratungsnetzwerk «Alle an Bord! – Perspektive Arbeitsmarkt für Geflüchtete» auf ihrem Weg in den Arbeitsmarkt unterstützt worden, teilte das Arbeitsministerium mit. «Menschen mit Fluchthintergrund in Arbeit zu bringen, trägt nachweislich zur Integration bei», so Arbeitsminister Claus Ruhe Madsen (CDU). Deswegen erhalte das Netzwerk für die kommenden drei Jahre sechs Millionen Euro.

Den Angaben zufolge wurden zwischen 2022 und 2024 von den teilnehmenden Flüchtlingen 474 in Arbeit vermittelt. 118 begannen eine berufliche Ausbildung und 187 ein Praktikum. 877 Teilnehmer begannen einen Sprachkurs, eine Qualifizierung, ein Studium oder hätten ihren Schulabschluss nachgeholt.