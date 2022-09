Benin-Bronzen: Eigentumsübertragung an Nigeria beschlossen

Gedenkköpfe eines Königs sind in der Ausstellung «Benin. Geraubte Geschichte» zu sehen. Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa) –

Der Hamburger Senat hat die vollständige Eigentumsübertragung der Benin-Bronzen an die Bundesrepublik Nigeria beschlossen. «Dies ist ein Meilenstein im laufenden Prozess zur Aufarbeitung unseres kolonialen Erbes», sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Dienstag in Hamburg. «Mit dem Beschluss können wir diese einzigartigen Kunstschätze endlich zurückgeben.»

Insgesamt 179 Objekte aus dem ehemaligen Königreich Benin befinden sich derzeit noch im Besitz der Stadt Hamburg. Sie wurden im Zuge einer kolonialen Invasion von britischen Soldaten geraubt und im Anschluss vor Ort und in Großbritannien verkauft. Über Seefahrer und Kaufleute gelangten sie nach Hamburg und wurden mit Unterstützung von Mäzenen für die Hamburger Museen angekauft.

Die Benin-Bronzen sind derzeit im Vermögen der Stadt mit einem Gesamtwert von 58,7 Millionen Euro verzeichnet. Die Kulturbehörde hat bereits in ihrem Haushalt eine Rückstellung in gleicher Höhe gebildet, um eine Rückgabe auch finanziell zu ermöglichen. Im nächsten Schritt muss nun die Bürgerschaft zustimmen. Auch künftig sollen einige Werke als Dauerleihgaben in Hamburg verbleiben.

Anfang Juli hatten Deutschland und Nigeria den Weg freigemacht für die Rückführung in der Kolonialzeit geraubter Kunstobjekte.