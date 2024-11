Benét Monteiro: «Michael Jackson war ein Genie»

Hamburg (dpa/lno) –

Für Musicalstar Benét Monteiro (39) war US-Sänger Michael Jackson ein Ausnahmekünstler. «Er war ein Genie. Und es ist sehr hart, so ein Genie zu spielen», sagte Monteiro bei den Proben zum Musical «MJ – Das Michael Jackson Musical», das am Sonntagabend Deutschland-Premiere im Theater an der Elbe feiert.

Seit Monaten bereitet sich der 39-Jährige auf die Hauptrolle in dem Musical vor und hat dabei fast zehn Kilogramm abgenommen. «Michael Jackson hat einen Tanzstil entwickelt, der sein eigener Tanzstil ist, und das hat kein anderer Entertainer gemacht. Er hat seine Musik geschrieben und er war einfach so kreativ. Alles, was er gemacht hat, war außergewöhnlich.»

Der gebürtige Brasilianer hat bereits in den Musicals «Hamilton» und «Hercules» die Titelrolle übernommen – doch Michael Jackson zu spielen ist für ihn die bisher schwerste Rolle. Trotzdem ist er im Moment sehr glücklich. «Das ist der wichtigste Moment in meiner Karriere», sagte der 39-Jährige. Besonders freut er sich darauf, dass bei der Premiere seine Familie dabei sein wird.

Songs auf Englisch, Dialoge auf Deutsch

Seit Februar 2022 läuft das Michael-Jackson-Musical am Broadway und wurde bereits mit vier Tony Awards ausgezeichnet, das Album erhielt eine Grammy-Nominierung. Das Buch stammt aus der Feder von Lynn Nottage, Regie und Choreographie verantwortet Christopher Wheeldon, das Bühnenbild hat Derek McLane entwickelt.

Für die deutsche Produktion werden die Songs von Michael Jackson im englischen Original bleiben, während die Dialoge ins Deutsche übersetzt werden. Für das Musical, das auch im Londoner West End und auf einer Tournee durch Nordamerika läuft, wurden nach Angaben von Stage Entertainment weltweit bereits über zwei Millionen Tickets verkauft.

Insgesamt präsentiert Stage Entertainment vier Musicals in Hamburg: Neben dem Dauerbrenner «Der König der Löwen» im Hafen läuft noch «Disneys Hercules» im Theater Neue Flora und seit Ende Oktober das Musical «& Julia» im Operettenhaus.