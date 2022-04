Benefizkonzerte für die Ukraine in Hamburger Elbphilharmonie

Hamburg (dpa/lno) –

Mit zwei Benefizkonzerten zeigt die Hamburger Elbphilharmonie ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Am Dienstag (12. April) gestalten das NDR Elbphilharmonie Orchester, das Ensemble Resonanz und das NDR Vokalensemble erstmals ein gemeinsames Programm, teilte das Konzerthaus mit. Es erklingt Musik von Benjamin Britten, Robert Schumann und Pēteris Vasks, außerdem ein Stück der ukrainischen Komponistin Hanna Havrylets sowie ein Werk ihres Landsmanns Valentin Sylvestrov: Sein «Prayer for Ukraine» entstand 2014 nach den blutig niedergeschlagenen Bürgerprotesten auf dem Majdan-Platz in Kiew. Am Montag (11. April) spielt das Elbphilharmonie Publikumsorchester ein eigenes Benefizkonzert. Das ausschließlich aus Amateuren bestehende Orchester präsentiert Musik von Johann Sebastian Bach, Edgard Varèse, Igor Strawinsky und Piotr I. Tschaikowsky. Alle Mitwirkenden verzichten auf ihr Honorar, die Ticketeinnahmen gehen zu 100 Prozent an die Nothilfe Ukraine der «Aktion Deutschland Hilft». Beide Konzerte sind bereits ausverkauft.