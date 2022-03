Benefizkonzert und kostenloser Turmbesuch für Ukrainer

Hamburg (dpa/lno) –

Mit einem Benefizkonzert im Hamburger Michel wollen zahlreiche Künstler und Sänger ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine setzen und Spenden sammeln. Am kommenden Sonnabend (19. März, 18.00 Uhr) treten in Kooperation mit der Hochschule für Musik und Theater ukrainische Sängerinnen und der Kammerchor der russisch-orthodoxen Kirche des Heiligen Prokop auf, wie die Hauptkirche St. Michaelis am Donnerstag mitteilte. Der Eintritt an dem Abend ist frei. Es werde aber eine Kollekte erbeten. Das Geld soll an den Nothilfefond der Hochschule sowie die Diakonie Katastrophenhilfe für die Ukraine gehen.

Zudem können Menschen mit einem ukrainischen Ausweis den Michel-Turm kostenlos besteigen, um die Stadt aus luftiger Höhe kennenlernen zu können. Außerdem dürfen geflüchtete Ukrainer von mittwochs bis freitags (15.00 bis 18.00 Uhr) im Second-Hand-Laden des Michel kostenlos Kleidung für den Eigenbedarf abholen.