Benefizkonzert: SHMF, Jazzbaltica und Kulturwerft Gollan

Lübeck (dpa/lno) Das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) veranstaltet am 1. April gemeinsam mit der Kulturwerft Gollan und JazzBaltica in Lübeck ein Benefizkonzert für die Opfer des Krieges in der Ukraine. «Der andauernde Angriff auf die Ukraine hält die Welt in Atem», teilten SHMF-Intendant Christian Kuhnt und Thilo Gollan von der Kulturwerft Gollan am Mittwoch mit. «Dieser Bruch des Völkerrechts inmitten Europas ist ein schwerer Schlag für die Demokratie. Und auch für alle Kulturschaffenden, die den Dialog zwischen den Völkern verkörpern.» Mit dem Benefizkonzert solle «unsere Anteilnahme und Solidarität» zum Ausdruck gebracht werden.

Der gesamte Erlös des Benefizkonzerts aus Kartenverkauf und Gastronomie geht an den Landesverband Schleswig-Holstein des Deutschen Roten Kreuzes, damit Geflüchteten geholfen werden kann. Karten können ab sofort ausschließlich über die Internetseite shmf.de gekauft werden.

Moderiert wird das Konzert vom schwedischen Jazzposaunisten und künstlerischen Leiter der JazzBaltica, Nils Landgren, der auch selbst gemeinsam mit der Sängerin und Pianistin Ida Sand und dem Gitarristen Johan Norberg musizieren wird. Die Klarinettistin und SHMF-Porträtkünstlerin 2018, Sabine Meyer, tritt zusammen mit Reiner Wehle (Bassethorn) und Florian Uhlig (Klavier) auf. Die ukrainische Mezzosopranistin Zoryana Kushpler spielt mit ihrer Zwillingsschwester, der Pianistin Olena Kushpler. Gespielt werden unter anderem Werke von Mendelssohn, Bach und dem zeitgenössischen ukrainischen Komponisten Oleksandr Opanasjuk sowie ukrainische Volkslieder.