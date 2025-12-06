Bence Imre verlässt Rekordmeister THW Kiel

Kiel (dpa/lno) –

Rechtsaußen Bence Imre verlässt im Sommer den Handball-Bundesligisten THW Kiel. Wie der deutsche Rekordmeister mitteilte, wechselt der 23-Jährige nach dem Ende der laufenden Saison zurück in seine Heimat Ungarn und schließt sich One Veszprem HC an. Beim ungarischen Rekordtitelträger unterschrieb der Linkshänder einen Vierjahresvertrag.

Imre, der 2024 von Ferencvaros Budapest zum THW gewechselt war, sagte, dass er Familie und meine Freunde in Ungarn «extrem» vermisst habe: «Deshalb habe ich mich entschlossen, zurückzukehren in meine Heimat.» Kiels Geschäftsführer Viktor Szilagyi bedauerte die Entscheidung des Flügelspielers: «Wir hätten gerne längerfristig mit Bence zusammengearbeitet.»