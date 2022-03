Arbeitslosigkeit sinkt im März auch im Norden weiter

Kiel (dpa/lno) –

Die Arbeitslosigkeit in Schleswig-Holstein ist auch im März gesunken. Insgesamt waren 80.512 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das waren 2565 oder 3,1 Prozent weniger als im Februar, wie die Regionaldirektion Nord der Agentur für Arbeit am Donnerstag in Kiel mitteilte. Im Vergleich zum März 2021 sank die Zahl der Arbeitslosen um 17.171 oder 17,6 Prozent. Die Arbeitslosenquote lag im März bei 5,1 Prozent nach 5,3 Prozent im Februar. Ein Jahr zuvor hatte der Wert, der den Anteil der registrierten Arbeitslosen an allen Erwerbspersonen angibt, bei 6,2 Prozent gelegen.