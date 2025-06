Beißender Geruch im Treppenhaus: Kieler in Wohnung getötet

Kiel (dpa/lno) –

Nach einem Gewaltverbrechen im Kieler Stadtteil Gaarden sucht die Polizisten Zeugen. Anwohnern war Ende vergangener Woche beißender Geruch im Treppenhaus eines Wohnhauses aufgefallen, wie die Polizei berichtete. Einsatzkräfte fanden wenig später den Leichnam eines 63 Jahre alten Mieters in einer Wohnung. Die Obduktion ergab, dass der Mann durch Gewalteinwirkung zu Tode gekommen war.

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft ereignete sich die Tat vermutlich in der vergangenen Woche in der Wohnung. Weiterführende Angaben zu der Tat machten sie aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Durch Zeugen ermittelten die Kriminalbeamten aber bereits, dass der Mann zuletzt am 26. oder 27. Mai gesehen worden sein soll.

Der Mann soll in Begleitung zweier Unbekannter gewesen sein und einen großen Koffer mit sich geführt haben. Der Koffer sei durch rosa-goldene Farbe auffällig gewesen. In der Wohnung des Opfers wurde er nicht gefunden. Die Ermittler suchen nun Zeuginnen und Zeugen, denen Personen mit einem derartigen Koffer seit dem 26. Mai in Kiel-Gaarden aufgefallen sind oder die einen solchen, vermeintlich achtlos entsorgten, Koffer bemerkt haben.