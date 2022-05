Beinlich zum Aufstiegskampf: Kopf entscheidet

Rostock/Hamburg (dpa) –

Stefan Beinlich kennt den Hamburger SV und Hansa Rostock aus dem Effeff. Der 50 Jahre alte ehemalige Fußballprofi hat in seiner Karriere für beide Vereine gespielt und mit dem FC Hansa zweimal als Aktiver, einmal als Manager und vor dieser Saison in seiner aktuellen Tätigkeit als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums Aufstiege gefeiert. Daher weiß er, worauf es in der entscheidenden Phase einer Spielzeit ankommt. «Am Ende der Saison entscheidet vor allem der Kopf», sagte Beinlich dem «Hamburger Abendblatt» (Donnerstag) vor dem Saisonfinale in der 2. Bundesliga, in dem am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) das Duell Hansa gegen HSV ansteht.

Dabei rät er den Hamburgern, deren Trikot er von 2003 bis 2006 getragen hat, mit einer überzeugten Grundhaltung und einer klaren Zielsetzung ans Werk zu gehen. «Man kann ja nach außen erzählen, was man will. Aber intern dürfte allen klar sein, dass man natürlich um den Aufstieg spielen will – und dann auch aufsteigen möchte.» Das gelte gerade für einen Traditionsclub wie den aus Hamburg. «Als Zweitligist muss der HSV immer das Ziel haben, aufzusteigen», betonte der frühere Mittelfeldakteur. «Es ist immer wichtig, dass man an die Dinge, die man erreichen will, vom Kopf her auch selber glaubt.»

Und obwohl der HSV zuletzt vier Siege in Serie feierte und er ihm die Rückkehr nach vier Jahren in die Eliteliga gönnen würde, hofft und tippt er auf einen Hansa-Sieg. «Wir wollen uns nach einer tollen Saison bestmöglich von den Fans verabschieden», meinte Beinlich.

Die ausverkaufte Partie im Ostseestadion kann der Ex-Nationalspieler (5 Länderspiele) selbst nicht vor Ort verfolgen. Denn er reist am Samstag mit Ex-Boxer Axel Schulz, den einstigen Handball-Assen Pascal Hens und Stefan Kretschmar sowie Hansa-Urgestein Christian Beeck zum Golfen nach Spanien. Beinlich: «Wir sind jedes Jahr eine Woche auf Mallorca golfen. Das ist unser Pflichttermin.»