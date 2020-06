Beim Überholen LKW übersehen: 18-Jähriger stirbt bei Unfall

Ein Dachschild mit der Aufschrift „Notarzt“. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Essel (dpa/lni) – Bei einem schweren Verkehrsunfall nach einem missglückten Überholversuch ist ein 18-Jähriger nahe Essel im Heidekreis ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen seien bei dem Unfall am Dienstagnachmittag schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 18-Jährige und sein 26 Jahre alter Beifahrer seien in einem Kleintransporter auf der Landesstraße 190 von Berkhof in der Region Hannover nach Essel unterwegs gewesen. Dann habe der 18-Jährige zum Überholen angesetzt, dabei vermutlich einen Lastwagen übersehen und den Zwölftonner frontal gerammt. Beide Fahrer wurden eingeklemmt. Der 18-Jährige starb an der Unfallstelle.

Der 43 Jahre alte Lastwagenfahrer kam per Hubschrauber ins Krankenhaus, der 26-Jährige konnte sich mit schweren Verletzungen selbst aus dem Kleintransporter befreien. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Zuvor hatte die «Hannoversche Allgemeine Zeitung» berichtet.

Der Wagen eines 72-Jährigen, der hinter dem Kleintransporter fuhr, wollte ausweichen – dabei streifte das Auto einen Baum. Der Fahrer blieb unverletzt.