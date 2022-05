«Beim Tennis umgeknickt»: Bohlen postet Bild mit OP-Haube

Dieter Bohlen präsentiert in einem Möbelhaus seine Werbekampagne. Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Tötensen (dpa) –

Entertainer Dieter Bohlen (68) hatte nach seinen eigenen Worten wieder einmal einen Sportunfall. Bei Instagram postete der Musikproduzent aus dem niedersächsischen Tötensen zwei Fotos: eins zeigt ihn im Bett mit OP-Haube, das andere in T-Shirt und Shorts mit verbundenem Bein. «Leute, das passiert nur mir», sagt er dazu in einem am Dienstag veröffentlichten Audio. «Vor einem Jahr rechtes Bein kaputt, jetzt linkes Bein kaputt.» Er sei beim Tennis umgeknickt. «Meniskus kaputt, schnell OP und jetzt fünf Stunden später bin ich schon wieder richtig fit», berichtet Bohlen.

Im September hatte der Sänger und Komponist bereits ein Video aus dem Krankenhaus gepostet und erzählt, er habe sich beim Tauchen am Ohr verletzt und operiert werden müssen. Anfang 2021 hatte er sich laut eigener Aussage beim Schlittenfahren Sprunggelenk, Fuß und Zehen verletzt. Der 68-Jährige machte in den vergangenen Jahren vor allem als Chefjuror der RTL-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS) Schlagzeilen. Die aktuelle 19. Staffel läuft zum ersten Mal ohne ihn.