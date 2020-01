Beim Rangieren: Autofahrerin rammt mehrmals Hauswand

Bad Münder (dpa/lni) – Hauswand, Zaunpfahl, noch eine Hauswand: Eine 68 Jahre alte Autofahrerin hat in Bad Münder im Landkreis Hameln-Pyrmont große Schwierigkeiten beim Rangieren gehabt – und erst Passanten haben sie bremsen können. Beim Rückwärtsfahren habe der Wagen der Frau eine Hauswand gerammt, teilte die Polizei am Freitag mit. Dann fuhr sie vor und erwischte einen Zaunpfahl, beim erneuten Zurücksetzen wieder eine Wand. Passanten beobachteten die Fahrmanöver am Donnerstag – und unter dem Eindruck, die Frau wolle sich von der Unfallstelle entfernen, zogen sie den Zündschlüssel und alarmierten die Polizei.

Die unverletzte 68-Jährige habe einen verwirrten Eindruck gemacht, laut Rücksprache mit ihrer Ärztin könne ihr Verhalten krankheitsbedingte Ursachen haben, teilte die Polizei mit. Ihren Führerschein behielten die Beamten ein. Gegen die Frau wird wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie versuchter Unfallflucht ermittelt.

