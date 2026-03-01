Beifahrerinnen nach Raser-Unfall schwer verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

In der Nacht zum Sonntag sind bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Eppendorf zwei Frauen schwer verletzt worden. Der 21-jährige Fahrer des Autos sei zu schnell unterwegs gewesen, habe dadurch die Kontrolle über den Wagen verloren und war daraufhin mit einem Baum kollidiert, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt, zwei 21 und 20 Jahre alte Beifahrerinnen schwer. Nach Angaben der Polizei und Feuerwehr sind zwei weitere Beifahrer aus ungeklärten Gründen von der Unfallstelle geflohen.