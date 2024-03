Beifahrerin stirbt bei Verkehrsunfall im Kreis Osnabrück

Ostercappeln (dpa/lni) –

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Osnabrück ist am Montagmorgen eine Frau gestorben. Die Beifahrerin sei noch an der Unfallstelle in Ostercappeln ihren schweren Verletzungen erlegen, sagte ein Polizeisprecher. Der Fahrer des Wagens kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Nach ersten Informationen der Ermittler hatte der Fahrer eines zweiten Autos im Ortsteil Venne die Vorfahrt der beiden missachtet und es kam zum Zusammenprall. Der mutmaßliche Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen.