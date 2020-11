Beifahrerin stirbt bei schwerem Unfall in Emstek

Der Schriftzug «Unfall» leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Emstek (dpa/lni) – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 213 in Emstek (Landkreis Cloppenburg) ist eine Beifahrerin tödlich verletzt worden. Zwei weitere Menschen wurden bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag schwer verletzt, wie die Polizei am Abend mitteilte. Beteiligt an dem Unfall waren ein Auto, ein Kleintransporter und ein Lastwagen.

Der Fahrer des Autos war nach Polizeiangaben auf der Bundesstraße Richtung Cloppenburg unterwegs und wollte nach links auf eine Landstraße abbiegen. Der Fahrer eines nachfolgenden Kleintransporters merkte dies zu spät und fuhr auf den Wagen auf. Durch den Aufprall wurde das Auto auf die Gegenfahrbahn geschleudert und stieß dort mit dem entgegenkommenden Lkw zusammen. Der 42 Jahre alte Fahrer des Autos wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, für seine zehn Jahre ältere Beifahrerin kam jede Hilfe zu spät. Auch der 19 Jahre alte Transporterfahrer erlitt den Angaben zufolge schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die B213 wurde für mehrere Stunden gesperrt.

Mitteilung der Polizei