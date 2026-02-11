Beifahrer übernimmt das Steuer und flüchtet vor Kontrolle

Oldenburg (dpa/lni) –

Um einer Polizeikontrolle in Oldenburg zu entgehen, ist ein Beifahrer mit einem Auto davongefahren. Der eigentliche Fahrer hatte das Fahrzeug zuvor verlassen und war zu Fuß geflüchtet, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Männer im Alter von 18 und 22 Jahren wurden noch in der Nacht gefasst.

Die Flucht des älteren, zu Fuß geflüchteten Mannes endete zuerst. Er hatte keine gültige Fahrerlaubnis. Der jüngere wurde eine Weile von Polizisten verfolgt. Während der Verfolgungsfahrt fuhr er mit dem Wagen mehrfach deutlich schneller als erlaubt und rammte auch ein Polizeiauto. Später wurde auch er gestoppt. Der Mann besaß ebenfalls keine Fahrerlaubnis.

Das Polizeiauto und das Fluchtauto waren später nicht mehr fahrbereit. Am Fluchtauto war ein falsches Kennzeichen montiert und es war nicht versichert. Gegen die beiden Männer wird nun unter anderem wegen eines illegalen Autorennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.