Beifahrer schwer verletzt: Fahrer ohne Führerschein

Hannover (dpa/lni) Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 7 bei Hannover ist ein Mann schwer verletzt worden. Ein 24-Jähriger fuhr am Dienstagnachmittag beim Spurwechsel ungebremst mit seinem Auto auf einen Lastwagen auf, wie die Polizei mitteilte. Der Beifahrer des Wagens wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Lkw-Fahrer sowie der Mann am Steuer des Autos wurden nicht verletzt. Des Weiteren wurde festgestellt, dass der Fahrer keinen gültigen Führerschein besaß und der Beifahrer Rauschgift mit sich führte. Anzeigen wegen Fahrens ohne Führerschein und dem Besitz von Betäubungsmitteln wurden ausgestellt. Die A7 war zeitweise in Fahrtrichtung Kassel vollständig gesperrt.

