Beifahrer nach Kollision mit Traktor in Lebensgefahr

Schulendorf (dpa/lno) –

Bei einem Zusammenstoß mit einem Traktor bei Schulendorf im Kreis Herzogtum Lauenburg ist ein 19 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt worden. Er habe als Beifahrer in einem Auto gesessen, das vermutlich bei einem riskanten Überholmanöver auf der Bundesstraße 209 mit dem nach links abbiegenden Traktor kollidiert sei, teilte die Polizei mit.

Der 18 Jahre alte Fahrer des Autos wurde bei dem Unfall am Mittwochabend leicht verletzt. Der 19-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die B 209 war wegen der Bergungs- und Rettungsarbeiten etwa zwei Stunden gesperrt.