Beiersdorf stellt Geschäftszahlen 2025 vor

Hamburg –

Der Hamburger Hautpflegekonzern Beiersdorf veröffentlicht am Dienstag (7.30 Uhr) die Geschäftszahlen zu 2025. Eine beständig wichtige Frage ist, wie sich der Umsatz der Kernmarke Nivea entwickelt hat. Zuletzt schwächelte deren Verkauf im Ausland, und Beiersdorf musste die Umsatzprognose erneut senken. Im Geschäftsjahr 2024 hatte der Dax-Konzern mehr als die Hälfte des Umsatzes mit Nivea erzielt.

Hoffnungen ruhen bei Beiersdorf auf dem selbst entwickelten Wirkstoff Epicelline, der hautverjüngend wirken soll. Im August 2025 brachte Beiersdorf ein Nivea-Serum, das den Wirkstoff enthält, auf den Markt. Seit Januar bietet der Konzern nach Ankündigung auch eine vegane Nivea-Creme an.