Bei Winterwetter: Mann flüchtet mit Tempo 180 vor Polizei

Die Polizei hat einen Autofahrer gestoppt, der bei winterlichen Wetterverhältnissen mit mehr als 180 Stundenkilometern geflüchtet ist. (Symbolbild) Rolf Vennenbernd/dpa

Holdorf (dpa/lni) –

Bei winterlichen Straßenverhältnissen ist ein Autofahrer im Landkreis Vechta mit Tempo 180 vor der Polizei geflüchtet. Die Einsatzkräfte wollten den Fahrer am Donnerstag bei Holdorf kontrollieren. Das Fahrzeug war den Beamten aufgefallen, weil der Mann an einer Kreuzung trotz Schnee und Glätte stark beschleunigte, wie die Polizei mitteilte.

Der 27-Jährige fuhr demnach viel zu schnell und überholte mit seinem Auto trotz unklarer Verkehrslage mehrere andere Fahrzeuge, teilweise auch im Kurvenbereich. An einer roten Ampel stoppten die Beamten das Auto. Sie beschlagnahmten den Führerschein des jungen Manns und leiteten ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein.