Bei Grenzkontrolle erwischt: Zulassungsplakette selbstgemalt

Die Bundespolizei hat ein Auto mit Anhänger mit einer selbstgemalten Plakette an der deutsch-dänischen Grenze angehalten. (Symbolbild) Patrick Pleul/dpa

Harrislee (dpa/lno) –

Eine selbstgemalte Plakette am Kennzeichen, keine Zulassung und keine Versicherung: Wegen eines unzulässigen Anhängers ist ein 62-jähriger Autofahrer am Dienstagmittag an der deutsch-dänischen Grenze bei Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) von der Bundespolizei angehalten worden.

Die Polizei habe das Kennzeichen des Anhängers überprüft und dabei festgestellt, dass dieses eigentlich auf einen Kleinwagen zugelassen sei, wie die Beamten mitteilten. Bei einer genaueren Kontrolle sei aufgefallen, dass die Plakette auf einem alten Kennzeichen selbstgezeichnet sei. Der Anhänger musste abgekoppelt werden und blieb vorerst stehen.