Bei Einreise mit 29 Kilogramm Haschisch aufgeflogen

Eine Kelle mit der Aufschrift: «Halt Polizei» wird hoch gehalten. Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Weener (dpa/lni) – Knapp 30 Kilogramm Haschisch mit einem Schwarzmarktwert von rund 260 000 Euro haben Zöllner bei der Kontrolle eines Autos in der Grenzregion zu den Niederlanden entdeckt. Zunächst hatten die Beamten bei Weener (Landkreis Leer) zwei Kilogramm hinter Armaturen gefunden, wie das Hauptzollamt Oldenburg am Dienstag mitteilte. Die nähere Durchsuchung förderte weitere 27 Kilogramm zu Tage. Im Auto des Fahrers, der am Freitag allein aus dem Nachbarland eingereist war, waren unter anderem der Airbag und die gesamte Lüftungsanlage entfernt worden, damit die 287 Einzelpäckchen versteckt werden konnten. Der mutmaßliche Drogenschmuggler sitzt in Untersuchungshaft.

