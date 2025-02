Bei Durchsuchung seiner Wohnung: 42-Jähriger will flüchten

Bardowick (dpa/lni) –

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung im Landkreis Lüneburg hat ein 42-Jähriger versucht, Beweismittel wegzuschaffen und zu flüchten. Die Beamten konnten den Mann festhalten und entdeckten in der Wohnung in Bardowick mehrere Messer, eine Axt und ein Luftdruckgewehr, wie die Polizei mitteilte. Zudem beschlagnahmten sie bei der Durchsuchung am Freitag rund zwei Kilogramm Amphetamin, etwa ein Kilogramm Marihuana sowie diverse Datenträger, die nun ausgewertet werden.

Die Polizei war nach der Durchsuchung von zwei anderen Wohnungen in Lüneburg und Adendorf auf die Spur des 42-Jährigen gekommen. Ihm wird unerlaubtes Handeln mit Betäubungsmitteln vorgeworfen. Der 42-Jährige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg zunächst wieder entlassen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.