Teststrategie nimmt Fahrt auf: Zentrale Auswertung im Aufbau

Daniela Behrens (SPD), Niedersachsens neue Sozial- und Gesundheitsministerin, schaut in die Runde. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Hannover (dpa/lni) – Die Corona-Teststrategie in Niedersachsen mit der Möglichkeit umfangreicher und kostenloser Schnelltestangebote für die Bevölkerung nimmt Fahrt auf. Über 1850 Arztpraxen, rund 500 Apotheken sowie kommunale und private Testzentren böten inzwischen Tests an, teilte das Gesundheitsministerium in Hannover mit. Auch karitative Einrichtungen und Wohlfahrtsverbände seien mit dem Aufbau von Testmöglichkeiten beschäftigt. Dazu kämen Tests in Schulen, Betrieben sowie die schon länger verpflichtenden Tests in Altenheimen und der Fleischindustrie. Noch liegen keine repräsentativen Daten zur Nutzung der Tests und dem Umfang positiver Fälle vor.

Gerade wird eine Meldeplattform geschaffen, mit der Ministerium und Landesgesundheitsamt die Nutzung des Testangebots tagesaktuell erfassen und das Infektionsgeschehen analysieren können. Automatisch erfasst werden aber nur die Daten der Testzentren, bei Arztpraxen bestehe keine Meldepflicht, aber die Bereitschaft der freiwilligen Meldung, erklärte das Ministerium. Die Programmierung der Plattform werde etwa drei Wochen dauern. Positive Testergebnisse müssen auf jeden Fall immer den Gesundheitsämtern gemeldet werden.

An den Schulen läuft unterdessen gerade eine Testwoche, bei der allen Schülerinnen und Schülern, die zum Unterricht in die Klassen kommen, die Möglichkeit eines Selbsttests geboten wird. Die Schulen melden dem Kultusministerium die Ergebnisse zurück. Zudem werden die Erfahrungen ausgewertet, um Rückschlüsse für das Verfahren nach den Osterferien zu ziehen. Denn nach den Osterferien werden regelmäßig zwei Tests pro Woche durchgeführt.

Im Rahmen des Testangebots für Beschäftigte im Landesdienst und für die Schulen werde künftig eine regelmäßige Erhebung der Nutzung und der positiven Testergebnisse erfolgen, teilte das Innenministerium mit. Die Auswertung der Meldungen erfolge zentral im Kompetenzzentrum des Innenministeriums.

Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) rief unterdessen die Betriebe zu einer zügigen Schaffung der im jüngsten Bund-Länder-Beschluss geforderten Testmöglichkeiten für Beschäftigte auf. «Wir werden als Landesregierung die Betriebe in Niedersachsen mit Nachdruck auffordern, dieser Verpflichtung nachzukommen und Testmöglichkeiten zeitnah einzurichten», sagte Behrens der dpa. «Wir setzen hier auf die Unternehmen, die auf den Betrieb angepasst und angemessene Testungen vornehmen und werden beobachten, ob diese Selbstverpflichtung greift.»

Ziel der Teststrategie «Mehr Sicherheit durch gezieltes und umfassendes Testen» sei es einerseits, die Ausbreitung weiterer Infektionen zurückzudrängen, betonte Behrens. Andererseits gehe es darum, eine schrittweise Öffnung in allen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen zu ermöglichen.

© dpa-infocom, dpa:210325-99-961433/3