Behrens: Digitalisierung in Gesundheitswesen ist ein «Drama»

Hannover (dpa/lni) –

Bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens sieht Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens weiterhin Verbesserungsbedarf. «Die Digitalisierung in Deutschlands Gesundheitswesen ist ein Drama. Ich erinnere an die Einführung der Gesundheitskarte und an die Herausforderungen beim E-Rezept», sagte die SPD-Politikerin in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview des Magazins «G+G», das vom AOK-Bundesverband herausgegeben wird.

Die Corona-Pandemie habe deutlich gemacht, dass es nicht nur schwierig sei, Daten zwischen den einzelnen Sektoren zu übermitteln, sondern dass man nicht genau wisse, wie es der Bevölkerung gehe, erläuterte Behrens. Durch die Corona-Pandemie habe sich dies jedoch verbessert.

«Wir haben im öffentlichen Gesundheitsdienst unsere Standards geklärt, ein Digitalisierungskonzept entwickelt und die Datenübertragung verbessert. Aber die Digitalisierung steht und fällt mit den Rahmenbedingungen des Bundes», sagte die Ministerin.