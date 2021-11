Behrens: Altenpflege-Beschäftigte sollen sich täglich testen

Daniela Behrens (SPD), Ministerin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung in Niedersachsen. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Beschäftigte in der Altenpflege, die nicht geimpft sind, sollen sich nach Plänen von Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) täglich testen lassen müssen. «Schon jetzt müssen sich ungeimpfte Beschäftigte nach der geltenden Corona-Verordnung dort mindestens dreimal in der Woche testen lassen. Diese Frequenz wollen wir auf die Pflicht zur täglichen Testung ausweiten, um die Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner in diesem besonders sensiblen Bereich noch einmal zu erhöhen», sagte Behrens am Donnerstag. Zuvor hatte sie dies bereits in einem Interview der «Hannoverschen Allgemeinen Zeitung» (HAZ) angekündigt.

