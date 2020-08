Behörden: Jungfernstieg soll bald weitgehend autofrei werden

Tjarks (Grüne), Stapelfeldt (SPD) und Droßmann informieren über den Stand der Planungen. Foto: Ulrich Perrey/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Der Hamburger Jungfernstieg soll in einem ersten Schritt bereits zum Weihnachtsgeschäft weitgehend autofrei werden. Es sei geplant, dort eine Mittelinsel auf der Fahrbahn zu markieren und den motorisierten Individualverkehr zu verbannen, teilten die Behörden für Verkehr und Stadtentwicklung sowie das Bezirksamt Mitte am Donnerstag in der Hansestadt mit. Zulässig bleiben Busse, Bahnen und der Lieferverkehr. Auch im angrenzenden Passagenviertel wird die Verkehrsführung verändert und Teile aus der Nutzung durch Autos herausgenommen. Da es sich um vorläufige Maßnahmen handelt, seien keine größeren Bauarbeiten notwendig.