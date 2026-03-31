Behörde: Wolf biss Passantin in Einkaufspassage

Nach dem Angriff in einer Altonaer Einkaufspassage flüchtete der Wolf nach Angaben der Umweltbehörde zur Binnenalster. Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt

Hamburg (dpa) –

Der Wolfsangriff auf eine Frau in Hamburg-Altona hat sich nach Angaben der Umweltbehörde in einer Einkaufspassage ereignet. Bei dem Wolf habe es sich um das Tier gehandelt, das in den Tagen zuvor im Westen der Stadt gesichtet worden sei. Es habe in der Passage in der Großen Bergstraße eine Passantin gebissen. «Der betroffenen Frau wünschen wir eine gute Genesung», hieß es.

Nach dem Vorfall am Montag sei der Wolf bis an die Binnenalster geflüchtet. «Durch die enge Zusammenarbeit und das professionelle Eingreifen aller Beteiligten konnte das Tier am späten Abend an der Alster erfolgreich gesichert werden», erklärte ein Sprecher. Die Behörde sprach den Einsatzkräften ihren Dank aus.

«Der Wolf ist sicher untergebracht und wird derzeit tiermedizinisch versorgt», hieß es weiter. Über den weiteren Verbleib des Tieres werde die Umweltbehörde zeitnah und in enger fachlicher Abstimmung entscheiden.