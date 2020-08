Behörde richtet vorsorglich Corona-Quarantänestationen ein

Hamburg (dpa/lno) – Hamburgs Sozialbehörde hat vorsorglich zwei Corona-Quarantänestationen mit 180 Plätzen eingerichtet. Die Einrichtungen in Langenhorn und Schnelsen sind für Menschen gedacht, die aufgrund einer Covid-19-Erkrankung in Quarantäne müssen, dies aber nicht in eigenem Wohnraum tun können, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Dies betreffe vor allem Obdachlose und Bewohner von öffentlichen Unterkünften, etwa Flüchtlinge.

Bei Infektions- oder Verdachtsfällen würden die Betroffenen in diesen Einrichtungen versorgt. Der Standort in Langenhorn sei bereits in Betrieb, der Standort in Schnelsen werde gegenwärtig nur als Reserve vorgehalten. An beiden Standorten könnten Infizierte und Verdachtsfälle getrennt voneinander untergebracht werden. Medizinisches Personal und ein Wachdienst seien vorhanden.