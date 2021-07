Behörde gibt nach Corona-Fall im «Molotow» Entwarnung

Hamburg (dpa/lno) – Nach einem Corona-Fall im Hamburger Musikclub «Molotow» auf St. Pauli hat die Gesundheitsbehörde Entwarnung gegeben. Bei den 56 Konzertbesuchern, die zur Reihentestung erschienen seien, habe es keinen weiteren positiven Befund gegeben, sagte Behördensprecher Martin Helfrich der Deutschen Presse-Agentur. Anfang der Woche hatten die Gesundheitsämter wegen eines möglichen Kontakts mit einer Corona-infizierten Person für 90 Besucher des «Molotows» Quarantäne angeordnet. Zuvor war eine Person, die in der vergangenen Woche ein Konzert in dem Club am Nobistor besucht hatte, positiv getestet worden.

Die Vielzahl der Quarantäne-Anordnungen war der Behörde zufolge wegen einer «unübersichtlichen Kontaktsituation» in dem Lokal nötig gewesen.

