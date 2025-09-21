Behinderungen im Zugverkehr wegen umgestürzter Bäume

Hamburg/Bargteheide (dpa/lno) –

Starker Wind im Norden hat Bäume umstürzen lassen und den Zugverkehr behindert. In Hamburg-Lokstedt sei für eine Stunde die Strecke der U-Bahn 2 Richtung Innenstadt gesperrt worden, berichtete ein Feuerwehrsprecher am Nachmittag. Eine Baumkrone war seinen Angaben zufolge auf ein Gleis gestürzt. Die Feuerwehr habe den Ast entfernt. Nicht weit entfernt in der Lokstedter Grenzstraße beim Tierpark Hagenbeck brach zudem ein Teil eines Baumes ab und löste einen Feuerwehreinsatz aus.

Ein umgestürzter Baum musste auch auf der Bahnstrecke im Raum Bargteheide entfernt werden, das führte zu Behinderungen im Zugverkehr, wie die Deutsche Bahn Schleswig-Holstein am Nachmittag mitteilte.